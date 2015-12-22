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Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 'Jet Fadıl' serbest kaldı

Fadıl Akgündüz hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması yöneltiliyor

22 Aralık 2015 10:40

Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen iş adamı Fadıl Akgündüz, ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul Bayrampaşa’da yaptığı bir projede yatırımcılara verdiği sözü yerine getirmediği gerekçesiyle yapılan suç duyuruları üzerine hakkında soruşturma başlatılan iş adamı Fadıl Akgündüz dün savcılığa ifade verdi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı, Fadıl Akgündüz’ü ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Ancak nöbetçi hakimlik Akgündüz’ü serbest bıraktı. 

Bayrampaşa’daki Caprice Gold Yatırımcılar Derneği, Fadıl Akgündüz tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek geçtiğimiz Şubat ayında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 

Yatırımcılar, Akgündüz’ün başlattığı projeleri bitirmediğini ve verdikleri paraları geri alamadıklarını iddia etmişti.

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