Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen eski Emniyet Müdürü serbest bırakıldı

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun serbest bırakıldı.

22 Temmuz Operasyonu'nun 3. dalgasında gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun, tekrar gözaltına alınarak, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Hamza Tosun, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İsmail Uçar'a ifade verdi. İfadesinin ardından Hamza Tosun, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgusu yapılan Hamza Tosun hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ayın ilk Pazartesi ikametine en yakın kolluk birimine imza atma adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme, gerekçe olarak ise, "Şüphelinin kaçma eğilimi olmadığı, her ne kadar deliller tam olarak toplanmamış ise de bu aşamada tutukluluğun ağır bir koruma tedbiri olacağı, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı"nı sıralayarak Tosn'un "derhal serbest bırakılmasına" hükmetti.





1 Eylül'de de gözaltına alınmıştı





Hamza Tosun, 1 Eylül 2014'te, 22 Temmuz Operasyonu'nun 3. dalgasında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.