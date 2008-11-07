Tuttuğu kiralık katil tarafından öldürüldü

Cinayete kurban giden Denizlispor amigosu Memiş Kaban’ın öldürülme olayının arkasından şaşırtan bir hikâye çıktı.



Denizlispor’un eski amigosu Memiş Kaban 26 Ekim’de, Servergazi Beldesi’ndeki ormanlık alanda ölü bulundu. Kaban’ın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 6 kurşunla öldüğü belirlendi. Olayla ilgili ele geçirilen bilgiler güvenlik güçlerini bile şaşkına çevirdi.



İddiaya göre “57 Gençlik Denizlispor” adlı taraftar grubunun eski başkanı O.K., bir süre önce Denizlispor muhasebe müdürü M.İ.’yi Denizlispor’a ait paraları kendisine vermesi için tehdit etti.

Muhasebe müdürü, durumu, eski amigo Kaban’a anlattı. Bunun üzerine ikili, O.K.’yi öldürtmek için bir plan hazırladı. Kaban, cinayet suçundan 7 yıldır cezaevinde kalan O.G. ve Denizlispor Stadı’nın önündeki durakta taksicilik yapan İ.K’nın cezaevindeki babası ile bağlantı kurup “57 Gençlik Denizlispor” grubunun eski başkanını öldürtmek için 250 bin YTL’ye anlaştı.



Cinayetten önce 1 hafta arayla Sarayköy Açık Cezaevi’nden firar eden zanlılar, O.K.’nın peşine düştü, ancak tüm aramaları sonuçsuz kaldı. Sonrasında Kaban ile 26 Ekim gecesi yeniden bir araya gelen kiralık katiller, anlaştıkları paranın verilmemesi ve cinayet planından vazgeçildiğinin söylenmesi üzerine çılgına döndü. Kiralık katiller, Memiş Kaban’ı 6 kurşunla vurup öldürdü, ardından ortadan kayboldu.



Öldürülmesi tasarlanan O.K. şikayetçi olurken, Denizlispor Muhasebe Müdürü, gazino işletmecisi ve iki taksi şoförü, ‘cinayete azmettirmek’, ‘cinayet’ ve ‘cinayete teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Cezaevi firarisi katil zanlıları O.G. ile İ.K.’nın arandığı bildirildi.

