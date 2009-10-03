Tutsak askerin ilk görüntüleri yayımlandı

İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki bir karakolda, 25 Haziran 2006 tarihinde kaçırılan ve Gazze'de bilinmeyen bir yerde tutulan İsrailli asker Gilad Şalit'in (23) ilk görüntüleri yayımlandı. Şalit'in hayatta ve iyi durumda olduğunu gösteren videoya karşılık İsrail 19 kadın mahkumu serbest bıraktı.

Görüntüler, Şalit'in ailesinin izni alınarak İsrail televizyonlarında defalarca tekrarlandı.

Aileye oğullarından en son 2006 sonunda bir mektup ulaştırılmıştı.

Elindeki gazete 14 Eylül tarihli

Görüntülerde Şalit, beyaz bir duvarın önünde, sandalyede oturuyor ve Hamas tarafından Gazze'de yayımlanan Filistin gazetesinin 14 Eylül tarihli sayısını elinde tutuyor.

Üzerinde koyu renk bir üniforma bulunan Şalit, sözlerine "Ben Gilad Şalit" diyerek başlıyor ve askeri kimlik numarasını veriyor.

Şalit, "14 Eylül tarihinde yayımlanan Filistin gazetesini elimde tutuyorum" derken, kamera da elindeki gazetenin tarihine zum yapıyor.

"Gazeteyi elimde tutuyorum, ama serbest kalacağıma dair bir haber göremiyorum" diye konuşan Şalit, "Uzun süredir serbest kalacağım günü bekliyorum. Umarım şu andaki Başbakan Binyamin Netanyahu zaman kaybetmeden anlaşmayı kabul eder ve evime dönerim" diye devam ediyor.

Anne ve babasını çok özlediğini de belirten Şalit, babasının 31 Aralık 2005’te birliğine geldiği günü hatırlatarak, beraber yaptıklarından kısaca bahsediyor.

"Bana iyi davranıyorlar"

Şalit, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları militanlarının kendisine çok iyi davrandığını da vurguladı.

Zaman zaman sesinin titrediği gözlenen Şalit, bir ara elinde gazeteyle ayağa kalkıp, sağlıklı olduğunu göstermek için bir-iki adım atıp, sonra tekrar sandalyesine oturdu.

İsrail televizyonları, Şalit'in biraz kilo verdiğine işaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Gilad Şalit'in babası Noam Şalit ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Netanyahu, bu görüntülerin, Şalit'in durumunu göstermesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "Hem de onun yaşamından tümüyle Hamas'ın sorumlu olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Netanyahu, Şalit'in serbest kalmasına giden yolun hala uzun ve zor olduğunu belirtmekle birlikte, askerin sağlığının yerinde olmasının herkese cesaret verdiğini kaydetti.

Seçilen tarih dikkat çekici

İsrail Kanal 2 Televizyonu'nun Orta Doğu uzmanlığıyla bilinen yorumcularından Ehud Yaari, görüntülerin 14 Eylülde alınmasının önemine dikkat çekerek, bugünün, Selahaddin Eyyubi'nin Haçlıları yendiği ve Kudüs'ü ele geçirdiği güne denk geldiğini ifade etti.

Yaari'nin iddiasına göre, Hamas görüntülerin alınmasını özellikle bu tarihe denk getirdi.