Tutmayın Aghahowa'yı



Turkcell Süper Lig'de beşinci hafta maçında Kayserispor, Eskişehirspor'u ilk yarıda Aghahowa'nın attığı golle 1-0 yenerek puanını 8'e çıkarttı.





Turkcell Süper Lig'de Kayserispor-Eskişehirspor'u Aghahowa'nın golüyle 1-0 yenmeyi başardı.



Kayserispor'da sakatlıkları süren Koray, Aydın, Cangale ve cezalı Toledo kadroda yer almadı.



Ev sahibi takım 13. dakikada golcüsü Aghahowa ile öne geçti.



İlk yarıda Kayserispor Mehmet Topuz, Mehmet Eren ve Aghahowa ile önemli pozisyonlar bulurken, deplasman takımı Eskişehirspor Koray ile pozisyonlar üretmeye çalışırken golcü oyuncular Lovrek ve Youla etkisiz kaldı.



İlk yarı ev sahibi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Eskişehirspor beraberlik şansı ararken, ev sahibi Kayserispor da ikinci golü bulmaya çalıştı.



Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda her iki takımın atakları sonuç vermeyince maç Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Kayserispor puanını 8'e çıkartırken, Eskişehirspor ise 3 puanda kalmış oldu.





KAYSERİSPOR: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 0



Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gencerler, Serkan Malkoç, Süleyman Özay

Kayserispor: Souleymanou xx, Durmuş xxx, Ali Turan xxx, Eren xxx, Bilal Aziz xxx, Mehmet Eren xx, Turgay Bahadır xx (Dk. 89 Bayram Çetin ?), Saidou xx, Mehmet Topuz xx, Abdullah Durak xx (Dk. 69 Ragıp xx), Aghahowa xxx (Dk. 90 Tayfun ?)

Eskişehirspor: Ivesa xx, Sezgin x, Nadareviç x, Vucko xx, Murat Önür xx (Dk. 46 Özgür x), Serkan Özdemir xxx, Bülent Ertuğrul xx, Koray xx (Dk. 46 Tayfun Türkmen x), Poljak xx (Dk. 72 Birol x), Youla xx, Lovrek xxx

Gol: Dk. 13 Aghahowa (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ali Turan, Dk 53 Durmuş, Dk. 82 Turgay Bahadır (Kayserispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada, Mehmet Eren'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdullah, defansın arkasına sarkmak istedi. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



13. dakikada, Mehmet Eren'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde karambol oluştu. Bu sırada topa dokunan Aghahowa topu filelere gönderdi: 1-0



16. dakikada, Koray kendi çabalarıyla ceza sahasına girdi, defans tehlikeyi uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında tekrar topla buluşan Koray'ın ikinci vuruşunda yine defans topu uzaklaştırdı.



19. dakikada, Souleymanou'nun hatasını fırsat bilen Koray, sağ kanattan boş kaleye vurmak istedi. Ali Turan, kale çizgisi önünden topu çıkardı.



26. dakikada, Koray sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Lovrek'in iyi vuramadığı topu defans uzaklaştırdı.



39. dakikada, sağ kanattan atak geliştiren Mehmet Eren ceza sahası önüne taşıdığı topla şut çekti. Mehmet Eren'in şutunda top yandan auta çıktı.



45. dakikada, ceza sahası önünde toplu buluşan Mehmet Topuz sert vurdu, top üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takımı 1-0 önde tamamladı.



İKİNCİ YARI



48. dakikada, Mehmet Topuz'un sol köşeden kullandığı korner atışında Turgay Bahadır iyi yükseldi. Turgay Bahadır'ın kafa vuruşunda defansa çarpan top kornere çıktı.



51. dakikada, Serkan Özdemir ceza sahası önünden kaleye sert vurdu. Serkan Özdemir'in şutunda top auta çıktı.



57. dakikada, Bülent Ertuğrul'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Lovrek arka direkte topla buluştu. Göğsünde yumuşattığı topu kaleye vuran Lovrek'in şutunda top Mehmet Topuz'a çarpıp kornere çıktı.



60. dakikada, Eskişehirspor atağında ceza sahası içinde Durmuş ile Lovrek'in mücadelesinde Lovrek yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyon sonrası Eskişehirspor teknik direktörü Rıza Çalımbay hakeme itiraz etti. Hakem Koray Gencerler, uyarısına rağmen itirazını sürdüren Çalımbay'ı tribüne gönderdi.



63. dakikada, orta sahada Aghahowa'dan topu alan Turgay Bahadır rakip ceza sahasına kadar ilerledi. Önünü boşaltmak isteyen Turgay Bahadır'ın vuruşunda top auta çıktı.



72. dakikada, ceza sahası önünde toplu buluşan Ragıp kaleye vurdu. Ragıp'ın şutunda top kaleci Ivesa'da kaldı.



75. dakikada, Bilal Aziz ceza sahası çizgisi üzerinden serbest vuruş kullandı. Defanstan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Serkan Özdemir kaleye vurdu. Serkan Özdemir'in şutunda top üstten auta gitti.



81. dakikada, Bilal Aziz sol kanattan topu ceza sahasına taşıdıktan sonra Mehmet Topuz'a pas attı. Araya giren defansın uzaklaştırdığı topta, Ragıp ceza sahası dışından kaleye vurdu. Top kaleci Ivesa'da kaldı.



85. dakikada, Ragıp'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Saidou kaleye vurdu. Bülent Ertuğrul'a çarpan top kornere çıktı.



Karşılaşma, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

