Tutkunu olduğu araçlara yeniden hayat veriyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, \'Vosvos\' olarak adlandırılan eski Volkswagen araçları restore ederek adeta tekrar yaratan 38 yaşındaki İhsan Metinkale, \"Bu sevda babamla Almaya\'dan Türkiye\'ye, Volkswagen T2 minibüs ile gelip giderken başladı. Ben de bu sevdayı onlara tekrar can vererek sürdürüyorum\" dedi.

Aydınlı otomobil ustası İhsan Metinkale, Almanya\'da Volkswagen Fabrikası\'nda bir dönem işçi babasından esinlenerek Türkiye\'ye kesin dönüş yaptıktan sonra işyeri açtı. Açtığı işyerinde küçük yaşlarda başlayan \'Vosvos\' sevdasını onlara tekrar can vererek sürdürmeye başladı. Rahmetli babasından bu mesleğin miras kaldığını anlatan Metinkale, şöyle dedi:

\"1960\'da Almanya\'ya işçi olarak giden babam 25 yıl orada kaldı. Orada otomobil fabrikasında çalışmaya başlamış. O yıllarda her yıl yaz tatillerinde Volkswagen T2 minibüslerle geldik- gittik. Benim bu araçlara sevdam çok küçük yaşlarda oradan başladı. 1989 yılında Türkiye\'ye kesin dönüş yaptık. O yıldan bu yana da Aydın\'da bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz.\"

\'SIFIR ARAÇ OLUYOR\'

Restorasyon yapılan araçların sıfırını aratmadığını dile getiren Metinkale, şöyle devam etti:

\"Bu araçları toplama aşamamız tamamen müşterilerimizin bütçesi ile ilgili. Bazen 10 bin TL civarında toplama yapıyoruz. Ama araç restorasyonunda yaklaşık 50-60 bin TL arasında maliyet oluyor. Araçların restorasyonu, kaporta, elektrik, motor ve döşemenin hepsi sıfırdan orijinal olarak ve sadık kalınarak yapılıyor. Genellikle piyasada 1960 ve 1970 model araçlar çoğunlukta bulunuyor. Şu anda restorasyonunu yaptığım 1966 model araç bulunuyor. Bu araca yaklaşık 70 bin TL civarında masraf gidecek. Bir aracın çalışır duruma gelmesi yaklaşık 7 ay sürüyor.\"

\'VOSVOS SEVDALILARI ÇOK\'

Vosvos sevdalıların çok olduğunu ifade eden İhsan Metinkale, Aydın\'da da 35 kadar \'Vosvos sevdalısı\' olduğunu, bu işi yapan 10 ustadan birisi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

\"Yedek parça konusunda sorun yaşamıyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir\'de olmak üzere 3 büyük firmadan istediğimiz parçaları temin edebiliyoruz. Bu bir sevda işi, Bu sevdada yer alan arkadaşlarımız diğer illerde de olduğu gibi bazı etkinliklerde düzenliyoruz. Ayvosbüs Kulüp ile bu etkinliklerde kan bağışı ve kitap bağışı gibi birçok etkinlik de yapıyoruz. O kadar sevdalıyız ki şu anda küçük kızım Hilal Metinkale\'nin bile akülü Volkwagen\'i var, onunla oynuyor.\"



