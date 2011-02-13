-TUTANKAMON'UN HEYKELİNİ ÇALDILAR KAHİRE (A.A) - 13.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde, Tutankamon'un bir heykeli dahil, yüksek değerde 8 parçanın çalındığı ortaya çıktı. Mısır Eski Eserler Müsteşarı Zahi Havas, 28 Ocakta Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı göstericilerin toplanmasından yararlanan kimliği belirsiz kişilerin binaya girmesinden sonra, personel tarafından yapılan bir envanter çalışması sırasında eserlerin çalındığının ortaya çıktığını anlattı. Havas, ''Ne yazık ki personel bu eserlerin müzeden kaybolduğunu keşfetti'' diye konuştu. -MENA ÇALIŞANLARINDAN EYLEM- Bu arada Mısır'ın resmi haber ajansı MENA çalışanlarının, maaşlarının arttırılması talebiyle protesto gösterisi yaptıkları bildirildi. Mısır'da Arapça yayımlanan Youm El Seba gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Ortadoğu Haber Ajansı (MENA) çalışanı onlarca gazeteci, maaşlarının yetersiz olduğu gerekçesi ile Talat Harp Meydanında bulunan Huda Caddesindeki genel merkez binası önünde gösteri yaptı. Gazeteciler, hükümetin bir hafta önce yaptığı yüzde 15'lik zammın yetersiz olduğunu belirttiler. -BAKANLAR KURULU GÖREVİNİN BAŞINDA KALACAK Mısır'da istifa eden Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek tarafından oluşturulan bakanlar kurulunun, ülkedeki geçiş süreci boyunca görevinin başında kalacağı bildirildi. Basına açıklamada bulunan Mısır kabine sözcüsü, bakanlar kurulunun, ülkede yaşanan siyasi değişim sürecini denetlemek amacıyla görevinin başında kalacağını ve kabinede büyük bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi. ''Oluşturulan hükümet kalıbı, geçiş süreci tamamlanana kadar, birkaç ay görevini sürdürecek ve ondan sonra yeni hükümet, demokratik prensipler çerçevesinde atanacak'' diye konuşan sözcü, bu süre içinde bazı görevlerin el değiştirebileceğini sözlerine ekledi. Sözcü, ''Hükümetin ana görevi güvenlik ve düzeni yeniden tesis etmek, ayrıca ekonomik süreci başlatmak, gün be gün yaşanan gelişmelere dikkat etmektir'' dedi. -MUHALİFLER TAHRİR MEYDANINA GİDİYOR Mısır'da, ordunun çadırları kaldırma girişimiyle birlikte Kahire'nin birçok semtinden muhaliflerin Tahrir Meydanına hareket ettikleri bildirildi. El Cezire televizyonun haberine göre, Tahrir'de yaşanan gelişmeleri televizyonlardan öğrenen çok sayıda gösterici meydana doğru hareket etti. Tahrir Meydanında bulunan bazı polislerin de göstericiler ile birlikte protesto eylemlerine katıldıkları, askerlerin göstericileri alandan ayrılmaya ikna etmeye çalıştıkları, askerler ile göstericiler arasında zaman zaman arbede çıktığı kaydedildi. -MÜBAREK'İN OĞULLARI TARTIŞTI Bu arada, istifa eden Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğulları Cemal ile Ala'nın, aralarında kavgaya varacak şekilde tartıştıkları belirtildi. Mısır'da yayımlanan İhbar El Youm gazetesinin cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, Mübarek'in küçük oğlu Ala, babasının istifasına giden süreçteki gelişmelere Cemal Mübarek'in sebep olduğunu ileri sürerek ağabeyi ile tartıştı. Ala ve Cemal Mübarek'in tartışmasının oldukça sert olduğunu ileri süren gazete, ayrıntılara ilişkin bilgi vermedi.