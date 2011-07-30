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Dünya

TUTANKAMON'A AİT ESERLER MISIR'A DÖNÜYOR KAHİRE (A.A)

30 Temmuz 2011 18:16

-TUTANKAMON'A AİT ESERLER MISIR'A DÖNÜYOR KAHİRE (A.A) - 30.07.2011 - New York Metropolitan Sanat Müzesi, firavun Tutankamon'a ait 19 parça eseri Mısır'a iade etmeyi kabul etti. 19 parça eserin iadesine ilişkin anlaşma, Kasım ayında New York Metropolitan Sanat Müzesi ile Mısır Antika Yüksek Konseyi arasında imzalandı. New York Metropolitan Sanat Müzesi koleksiyonuna 20 yüzyıl başında dahil olan 19 parça eser arasında, daha önce Tutankamon'un mezarını bulan İngiliz arkeolog Howard Carter elinde olan 2 santimetrelik bronz heykel, sfenks biçimli bilezik bulunuyor. Mısır Antika Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Abdül Maksud, söz konusu antikaların salı günü ülkeye geleceğini bildirdi.

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