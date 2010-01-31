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Kültür-Sanat

Tutanhamun'un soyağacı açıklanıyor

Mısır, arkeoloji dünyasının büyük sırlarından birisi olan firavun Tutanhamun'un soyağacını ilan etmeye hazırlanıyor.

31 Ocak 2010 02:00

T24 - Mısır, arkeoloji dünyasının büyük sırlarından birisi olan firavun Tutanhamun'un soyağacını ilan etmeye hazırlanıyor.

Mısır Eski Eserler Genel Müdürü Zahi Havas, yaptığı açıklamada, bu önemli keşfin Kahire müzesinde 17 Şubatta yapılacak basın toplantısında kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Havas, bu arkeolojik keşfin DNA analizleriyle yapılan araştırmaların sonucunda geldiğini kaydetti.

Turkuaz işlemelerle süslü som altından mezarı içindeki mumyası İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından 1922'de bulunan genç firavun Tutanhamun, yaklaşık MÖ 1333 ve 1324 yılları arasında hükümdarlık yapmıştı.

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