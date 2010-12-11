-TUS'UN BİLİM SINAVI YARIN ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS), ''Yabancı Dil'' bölümü bugün yapıldı. İki saat süren sınavda, ÖSYM'nin paketli soru kitapçığı uygulaması gerçekleştirildi. Adaylara soru kitapçıkları paket halinde verildi ve paket aday tarafından açıldı. Sınavın ikinci bölümü olan ''Bilim Sınavı'' ise yarın gerçekleştirilecek. Sınavla, tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Akademisine aday alınacak. Yarınki sınav, saat 13.30'da başlayacak ve 210 dakika sürecek.