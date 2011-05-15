-TUS'UN "YABANCI DİL SINAVI" YAPILDI ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS), Yabancı Dil Sınavı yapıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınavla, tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesine (GATA) alınacak uzman adayları belirlenecek. TUS'un Yabancı Dil Sınavı saat 9.30'da başladı ve 75 dakika sürdü. Yabancı Dil Sınavı adayların sağlık alanında yabancı dil yeterliğini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Sınavda Almanca, Fransızca ve İngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler yer aldı. TUS'un Bilim Sınavı ise saat 13.30 başlayacak ve 210 dakika sürecek. Sınava adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorular bulunacak. TUS'un tüm adayları Bilim Sınavı'na girecek.