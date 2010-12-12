-TUS'UN "BİLİM SINAVI" YAPILDI ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ikinci bölümü olan ''Bilim Sınavı'' yapıldı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince Ankara'da düzenlenen sınav, saat 13.30'da başladı ve 210 dakika sürdü. ÖSYM, güvenlik önlemleri çerçevesinde ilk kez bu sınavda, adaylara soru kitapçıklarını paketli olarak verdi. Adaylar, kitapçıkların bulunduğu paketleri açarak, soruları yanıtladı. TUS ile tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Akademisine aday alınacak. TUS'un ilk bölümü olan ''Yabancı Dil'' sınavı dün yapılmıştı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanacak.