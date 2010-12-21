-TUS'TA 4 SORU İPTAL EDİLDİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 12 Aralıkta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı'ndaki (TUS) 4 soruyu hatalı olduğu gerekçesiyle iptal etti. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, merkez tarafından yapılan tüm sınavlarda son derece titiz biçimde soruların hazırlandığı, sınav sonrasında da yine aynı titizlik ve hassasiyette soruların analiz edildiği vurgulandı. Cevap kağıtlarının optik okuyucuda okunmasının ardından yapılan 'madde analizinde' de tüm adayların sorulara verdiği cevapların dağılımının incelendiği bildirilen açıklamada, böylece adayların farklı seçenekleri tercih ettiği soruların yeniden ele alındığı, soru hazırlayan ve bilimsel açıdan soruları denetleyen akademisyenlere iletilerek soruların yeniden değerlendirilmesinin sağlandığı belirtildi. 12 Aralıktaki TUS'ta da aynı süreçlerin işletildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Optik okuma sonucu yapılan madde analizi ve bilimsel denetçi akademisyenlerin yeniden değerlendirmesi sonucunda 4 sorunun adayların doğru cevap verebileceği biçimde düzenlenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle bu sorular ÖSYM Yürütme Kurulu kararı ile iptal edilmiştir. Adayların mağdur olmamaları için de bu soruları tüm adayların doğru cevapladıkları kabul edilerek değerlendirme işlemi yapılacaktır. Sınavda sorulan diğer 296 soruda iptali gerektirecek maddi ya da bilimsel bir hata olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, 12 Aralık 2010'da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın; Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) A kitapçığında yer alan 9. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 14. sorunun doğru cevabının C olarak bildirilmesine rağmen soru kökünde hata olduğu, Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) A kitapçığında yer alan 52. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 32. sorunun doğru cevabının E olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının seçenekler arasında bulunmadığı, Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) A kitapçığında yer alan 68. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 83. sorunun doğru cevabının D olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının seçenekler arasında bulunmadığı, Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) A kitapçığında yer alan 71. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 86. sorunun doğru cevabının B olarak bildirilmesine rağmen doğru cevap olarak verilen seçenekte ifade eksikliği bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle bu soruların söz konusu teste cevap veren adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilerek değerlendirme işlemi yapılacaktır.'' Türk Sağlık-Sen, 12 Aralıkta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda 10 sorunun hatalı olduğu gerekçesiyle ÖSYM'ye başvurarak soruların yeniden değerlendirilmesini talep etmişti.