TUSKON'dan hükümete KDV eleştirisi

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral, ihracatçıların aylardır KDV geri ödemelerini alamadıklarını belirterek, bunun büyük sıkıntı yarattığını söyledi. Meral, bu durumu elde edilen finansın devletin kullanımına sunulabilmesi için bürokrasinin ağır çalıştırılması olarak algıladıklarını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, TUSKON ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Güney Afrika ve Mozambik'te düzenledikleri ekonomik forumlara katılan Meral, gazetecilere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a ödenmeyen KDV iadelerinin oluşturduğu sorunu anlattıklarını belirten Meral, şunları kaydetti:

'Bürokasi kasıtlı olarak yavaş çalıştırılıyor'

“KDV uzun süredir çözülemeyen bir sorun. Özellikle ihracat yapan firmalar yaptıkları işin KDV'lerini alamıyorlar. Alabilmeleri için yaptıkları çaba işletmelere finansman ve yönetim yükü oluşturuyor. Hükümet, ihracatı teşvik adına daha pratik olmalı. Aynı şekilde imalatçıların da birikmiş KDV'lerini almaları güçleşti. Bunların yumuşatılması gerekiyor. Karayolları müteahhitlerinin de hak edişlerinin ödenmediği için müteahhitler ciddi sıkıntıya giriyor. KDV ödemelerinde parayı geç iade etmek ya da bu finansı devletin kullanması için bürokrasinin kasıtlı olarak ağır çalıştırılması olarak algılıyoruz bunu. İhracatçılar ve imalatçılar bu nedenle sıkıntıda. Her firmanın milyonlarca TL KDV alacağı var. Bu da ihracatçının ihracat gücünü azaltıyor. Ekonomi bakanları da bunu biliyorlar. Ancak sanıyoruz ki bu parayı geç iade etmenin bir kazanç olduğu düşünülüyor.”

Meral, ilk sukuk (kira sertifikası) ihracına 8.5 milyar talep gelmesinin Türkiye'nin hala faiz cenneti olduğunun göstergesi olduğunu, Türkiye'nin daha az maliyetle borçlanabileceğini vurgulayarak, “1.5 milyarlık sukuk arzı yapıldı ama 8.5 milyar dolar talep geldi. Hazine bu ihraçta daha düşük sabit getiri verseydi de talep gelecekti. Dünyada böyle kazanç yok. Dünya yüzde 1'lere bile faiz olarak razı. Dünyada halen reel faizler negatif seviyede. Türkiye halen faiz cenneti. Bence faizleri biraz aşağı almalıyız. Piyasanın nabzını yoklamak lazım. Faiz düşerse Türkiye'ye kaynak akışında bir azalma olmaz. Aksine Türk girişimcisinin rekabet gücü artar. Piyasa canlanır” ifadelerini kullandı.

Hükümetin Suriye ile ilgili çıkardığı tezkere konusuna da değinen Meral, “Alınan her siyasi kararın yan tesirleri oluyor. Biz inanıyoruz ki yetkililer bu kararı verirken etki analizlerini yapıyorlardır. Çünkü Türkiye'nin kazanımları çok kolay elde edilmiyor. Kazanılan pazarları yerine koymak pahalıya mal oluyor. O yüzden olabildiğince soğukkanlı ve sağduyulu olmak gerekiyor. Ama gerektiği anda güç kullanmaktan da Türkiye geri durmamalı” tespitinde bulundu.