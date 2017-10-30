TUSKON davasında 10 sanığın tahliyesine karar verildi

TUSKON’a yönelik 'FETÖ' davasında 10 sanığın tahliye edilmesine karar verilirken, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün tahliye talepleri ise reddedildi.

'FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 31'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 6. duruşması sona erdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı. Taleplerin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya 2 saat ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, savunmalarının alınmış olması, bu aşamada adli kontrolün yeterli olacağını belirterek tutuklu sanıklardan Nalan Erpolat, Özlem Rukiye Üçüncü, Yüksel Nalbant, Ruhi Gürer, Semih Sadır, Emrullah Emre Topal, Rüstem Karaoğlan ve Harun Akca'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Nihat Kurt ve Cahit Durmaz'ın da yaşları ve sağlık durumlarını da göz önünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti.

Heyet 10 sanık hakkında yurtdışına çıkışını yasaklayarak her cuma adreslerine en yakın karakola giderek imza atmalarını da karara bağladı. Mahkeme heyeti, ayrıca tahliye edilen 10 sanığın mal varlığı değerleri üzerindeki tedbirlerin de kaldırılmasına karar verdi. Davada tutuklu sanık sayısı 21'e düştü. Duruşma 4 Aralık'a tarihine ertelendi.