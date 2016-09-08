TUSKON Başkanı ve 113 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘FETÖ/PDY'ye mali destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan ancak yapılan aramalarda adreslerinde bulunamayan TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de aralarında bulunduğu 114 iş adamı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile Faruk Güllü'nün de bulunduğu 27 kişi, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.