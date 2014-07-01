TÜSİAD'tan Cumhurbaşkanı Gül'e veda ziyareti

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Haluk Dinçer, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 10 Ağustos'ta yapılacak seçimler sonrası görevine veda edecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Tarabya Köşkü'nde kabul edildi.

Başkanı Haluk Dinçer, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Gül tarafından Tarabya Köşkü'nde kabul edildi. Dinçer, 10 Haziran'da TÜSİAD Yönetim Kurulundaki görev değişikliği sonrasında Gül'e nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Ziyaretin, aynı zamanda veda niteliği taşıdığını dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

“Kendisine bugüne kadar yaptığı çalışmalar, TÜSİAD ile gerçekleştirdiği yakın işbirliği için çok teşekkür ettik. Daha sonrası için de Türkiye'ye, Türkiye siyasi hayatına herhangi bir konuda katkıda bulunmasından da mutluluk duyacağımızı yine kendilerine ifade ettik.”