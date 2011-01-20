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Ekonomi

TÜSİAD'IN YENİ YİK BAŞKANI ERKUT YÜCAOĞLU İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2011 16:19

-TÜSİAD'IN YENİ YİK BAŞKANI ERKUT YÜCAOĞLU İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) yeni Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Erkut Yücaoğlu oldu. TÜSİAD 41. Genel Kurul Toplantısı'nda Mustafa Koç'un görevini bırakmasıyla YİK Başkanı olan Yücaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Konsey Divanı'nın bir icra merkezi niteliği taşımadığını, sadece bir Ombudsmanlık konumunda olduğunu söyledi. TÜSİAD üyelerinin YİK vasıtasıyla Yönetim Kurulu'na duyurulmasını istedikleri konular, talepleri ilettiklerini ifade eden Yücaoğlu, TÜSİAD'ın bundan sonra da her zamanki ana platformlarında çalışmalarını sürdüreceğine inandığını söyledi. Erkut Yücaoğlu, Mustafa Koç'un 14 yıldır TÜSİAD'a her kademede katkılarını sunduğunu kaydederek, ''TÜSİAD'ın kendisinin görüşlerinden her konuda yararlanmaya devam edeceği kesindir. Sizlerle bir öneriyi paylaşmak istiyorum. Genel Kurul'un onayına Mustafa Koç'un Onursal Başkan olmasını öneriyorum'' diye konuştu. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, bu sırada söz alarak, ''Burada bir taşla iki kuş vuralım diyorum. TÜSİAD Başkanlık Konseyi, yaptığı toplantıda Ömer Dinçkök'ün Onursal Başkan olmasını Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermişti'' dedi. Koç ve Dinçkök, TÜSİAD'ın onursal başkanları oldu.

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