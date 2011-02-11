TÜSİAD'ın yeni logosu belirlendi

T24- TÜSİAD’ın logosunu yenilemek için açtığı yarışma sonucu, yeni kurumsal logo belirlendi. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu Yetkin Başarır’ın eseri birinciliğe layık görülerek, 20.000 TL tutarındaki ödülün sahibi oldu. Yeni TÜSİAD logosu kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak TÜSİAD’ı temsil eden tüm mecralarda resmi logo olarak kullanılacak.

TÜSİAD Logo Belirleme Yarışması ile ilgili TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner şu ifadeleri kullandı:

“TÜSİAD’ın yeni kurumsal logosunu belirlemek için açtığımız yarışmaya katılan tüm yarışmacılara emekleri ve yarışmaya gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Yapılan tüm çalışmalar bizim için büyük değer taşıyor. Türkiye’de grafik tasarımı konusunda gelinen noktayı ve bu alandaki başarılı çalışmaları görmek bizleri heyecanlandırdı. Bu alanda çalışmalarını yürüten amatör ve profesyonel tüm sanatçılara ileriki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak TÜSİAD’ın yeni logosunun yaratıcısı Yetkin Başarır’ı kutluyoruz. Seçilen logonun, kurumun önemsediği süreklilik, dinamizm, şeffaflık ve dayanışma anlayışını yansıttığı inancındayız.”