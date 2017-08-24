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Yaşam

TÜSİAD'ın kurucu başkanı Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazında eşi Alev Berker ile kızları Şebnem ve Meltem Berker taziyeleri kabul etti

24 Ağustos 2017 17:48

TEKFEN  Holding kurucu ortaklarından ve TÜSİAD'ın kurucu başkanı Feyyaz Berker, için holdingde bir tören düzenlendi. Törenden sonra Berker'in cenazesi Bebek Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde eşi Alev Berker ile kızları Şebnem ve Meltem Berker taziyeleri kabul etti.

 

“Kuvvetiyle tüm sanayi toplumunu arkasına toplayabildi"



Cenaze törenine katılan İnan Kıraç, “Çok büyük bir adamdı. TÜSİAD başkanlığı süresinde hem dürüstlüğü, hem gücü hem de kuvvetiyle bütün sanayi toplumu arkasına toplayabildi ve liderlik yaptı. O devrede Türkiye'yi bir yerlere getirdi. Öyle bir kişimiz bugün yok" dedi.
 

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