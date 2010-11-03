-TÜSİAD'IN DIŞ POLİTİKA ÖDÜLÜ OETKER'İN İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 2010 yılı ''TÜSİAD Dış Politika Ödülü'', Almanya Dış İlişkiler Konseyi (DGAP) ve Arend Oetker Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkan Yardımcısı Dr. Arend Oetker'e verilecek. TÜSİAD açıklamasına göre ödül töreni yarın İstanbul'da Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilecek. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın onur konuğu olarak katılacağı toplantının açılış konuşmaları, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner tarafından yapılacak. Dr. Arend Oetker'in bu ödüle layık görülmesindeki başlıca etken, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği ile ilgili tartışmaların rasyonel bir zeminde yürütülmesine verdiği destek oldu. TÜSİAD'ın 2003 yılında ''TÜSİAD Dış Politika Ödülü'' adı altında tesis ettiği ödül, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonu sırasında karşılaştığı siyasal, diplomatik, ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin aşılmasında yapılan çalışmalara, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin, karşılıklı anlayışın ve ortak değerlerin gelişmesine katkıda bulunduğuna inanılan kişi veya kuruluşlara veriliyor. TÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından ödüle layık görülen kişi ya da kuruluşların hak sahibi olabilmesi için AB yurttaşı ya da kamu veya özel sektöre ait bir AB üye ülkesi kuruluşu olması gerekiyor. -DR. AREND OETKER - Merkezi Berlin'de bulunan Dr. Arend Oetker Holding GmbH & Co.KG'nin murahhas üyesi olan Dr. Arend Oetker, 1939 yılında doğdu. Hamburg Üniversitesi'nde işletme yönetimi ve siyaset bilimi eğitimi alan Oetker, 1967 yılında Köln Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. Aynı zamanda HERO'nun çoğunluk hissedarı ve Danışma Kurulu Başkanı olan Oetker'in yatırımları yiyecek sektörü üzerine yoğunlaşıyor. Almanya Dış İlişkiler Konseyi ve Arend Oetker Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Oetker, aynı zamanda Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.