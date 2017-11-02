TÜSİAD'dan Wikipedia çağrısı: Bir an önce açılmalı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Değerli yetkililere Wikipedia'nın artık bir an önce tekrar yayın hayatına açılması için çağrı yapıyorum. Wikipedia'nın iyi bir diyalog ile herkesin hayatındaki yerini alacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.



Bilecik, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından gerçekleştirilen 25. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, zaman zaman OHAL konusunda görüş paylaştıklarını anımsattı.

Bu konuları yaptıkları görüşmelerde siyasi yetkililere iyi bir diyalog ile ayrıntılı bir biçimde ve Türkiye'nin menfaati için görüşlerini paylaştığını ifade eden Bilecik, şunları kaydetti:

"OHAL konusunda yapmış olduğumuz çeşitli analizleri son derece yapıcı bir üslup ile kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Yine buradaki tek hedef Türkiye'nin menfaati, milli menfaatimiz. Yaşadığımız sürecin ne kadar zor bir süreç olduğunu hepimiz gibi bizler de farkındayız. Güvenlikten sorumlu siyasetçi ve güvenlik güçlerimiz çok zorlu bir dönemde onurlu bir görev üstlenmekteler. Çalışmalarını bütün kalbimizle, içtenlikle takdir ediyoruz ve saygı duyuyoruz. Bunun milli menfaat konusu olduğunun şüphesiz farkındayız.

Şu ana kadar zaman zaman TÜSİAD olarak 'Normal günlere dönmemiz gerekir' derken dikkat çektiğimiz konunun özü budur. Güvenlik ve özgürlükler dengesinin bozulmasının ülkemizin dünyadaki karşıtlarını, rakiplerini ve düşmanlarını güçlendirdiğini unutmamalıyız. Bunu çok somut olarak uluslararası ilişkilerde edindiğimiz deneyimlerde hem de ekonomide yaşıyoruz. Çünkü demokrasi hepimizin değeridir, hepimizin sorumluluğudur. Ülkemizin özgür, güvenli, demokratik bir ülke olarak saygın ve güçlü olması için yapılan tüm çabalara her zaman olduğu gibi TÜSİAD olarak destek vermeyi, yanında olmayı, hatta muazzam çaba içerisinde olmayı ana sorumluluğumuz görüyoruz."

Bilecik, heyecan verici değişim ve dijital dönüşümün içinde bulunulduğunu belirterek, insanlığın teknolojiyi, teknolojinin ise insanlığı değiştirdiğini, bu nedenle insanın hiçbir zaman bu değişimden ayrı ele alınamayacağını dile getirdi.

TÜSİAD olarak çatısını 4. Sanayi devrimi olarak belirledikleri bu teknoloji tabanlı iktisadi erişimin yarattığı değişimlere her fırsatta dikkati çektiklerini anlatan Bilecik, bu değişimlere uyum için her alanda atılması gereken adımlara vurgu yaptıklarını, değişen koşullara en iyi uyum sağlayabilen kurumların liderliklerini devam ettirdiğini aktardı.

"Dijital dönüşüm dalgası zamanında yakalanamadı"

Bilecik, sadece 10 yıl önce Fortune 500'de yer alan şirketlerin yarısından fazlasının o listede ve hayatta bulunmadığını belirterek, bunun da en büyük nedenin dijital dönüşüm dalgasını zamanında yakalayamamalarından kaynaklandığını kaydetti.

Değişime adapte olan şirketlerin bu dalgadan bırakın zarar görmeyi, daha da güçlenerek çıktığını ifade eden Bilecik, "İşte bu nedenle, 21.yüzyıl, dijital dönüşüm konusunda rakiplerinden daha hızlı, daha çevik, daha etkili hareket edenlerin kazandığı bir dönem olacak. Ülkelerin küresel rekabet gücü, artık ucuz işgücü ya da lojistik avantajları ile değil, dijital dönüşüm becerileri ve yetkinlikleri ile ölçülüyor" diye konuştu.



Bilecik, dijital dönüşümün, salt dijital teknolojilerin üretim hatlarında kullanılması anlamına gelmediğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık, ülkelerin dijital teknolojilerini kendilerinin üretmesi ve bunu sağlayacak insan kaynağı alt yapısını güçlendirmesi büyük önem taşıyor. İş ve özel hayatımızın merkezine yerleşen dijitalleşme, kurumsal dünyanın tümüne etki ediyor ve doğal olarak insan kaynakları süreçlerini de etkiliyor. Bugün insan kaynakları dijitalleşen dünyanın tam olarak merkezine yerleşmiş durumda. 1990'lı yılların başında bir çalışma masasının demirbaşları arasında not defteri, faks makinesi, takvim, hesap makinesi, ansiklopedi, telefon ve gazete bulunurken, günümüz dünyası tüm bu nesneleri tek bir çatı altında topluyor. Ayrıca ağırlığı 100 gr bile değil. Alınan randevular dijital takvime işlenirken, bilinmeyen bir kavram yine dijital bir ansiklopedi sayesinde saniyeler içerisinde öğrenilebiliyor. Buradan değerli yetkililere Wikipedia'nın artık bir an önce tekrar yayın hayatına açılması için çağrı yapıyorum. Wikipedia'nın iyi bir diyalog ile herkesin hayatındaki yerini alacağına inanıyorum. Bunun için ama daha yoğun daha kaliteli bir iletişim olduğu da kesin."