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TÜSİAD'dan çağrı: Tüm siyasi parti liderleri bir araya gelmeli

TÜSİAD da son siyasi gelişmeler karşısında sessiz kalamadı siyasi partilere çağrıda bulundu.

24 Haziran 2011 03:00

T24 - TÜSİAD da son siyasi gelişmeler karşısında sessiz kalamadı siyasi partilere çağrıda bulundu: "Tüm siyasi parti liderleri bir araya gelmeli. Partiler temsil yetkisinin gereği olarak Meclis'teki yerini almalı." 




TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Yeni parlamento karşılaştığımız güncel soruna çözüm bulmayı ilk gündem maddesi olarak belirlemelidir.

12 Haziran seçimleri sonrasında yaşanan olaylar dizisi, yeni anayasayı yapmasını beklediğimiz yeni parlamentonun sağlıklı çalışmasını ve arzuladığımız diyalog ortamını engeller hale gelmiştir. Parlamentoda temsil kabiliyeti olan tüm partilerin dâhil olmadığı bir süreçte, yeni anayasa bağlamında Türkiye'nin üç temel sorunu olan kimlik, din ve vicdan özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığı alanlarında kalıcı çözümler üretilmesi mümkün olamayacaktır. Bu nedenle, beklentimiz tüm siyasi partileri parlamentoda buluşturacak atmosferin yaratılmasıdır.

Bu aşamada, mevcut olağanüstü durumun gerektirdiği bir liderlik anlayışı ile siyasi parti liderlerimizin bir araya gelerek, olumlu bir atmosfer yaratılmasında ve soruna siyasi diyalogla çözüm üretilmesinde ön almasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Yapıcı bir siyasi diyalog atmosferinde tüm siyasi partiler seçmenden aldıkları temsil yetkisinin gereği olarak parlamentodaki yerlerini almalı; yeni parlamento karşılaştığımız güncel soruna çözüm bulmayı ilk gündem maddesi olarak belirlemeli, siyasi partiler mevzuatı, seçim sistemi, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünü kapsayan güven arttırıcı tedbirleri hemen almalıdır."



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