TÜSİAD'dan bakanlıklara ziyaret

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Y. Koç liderliğinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile temaslarda bulunuldu.

TÜSİAD PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler) Heyeti 22 Kasım 2018 tarihinde Ankara'yı ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Y. Koçliderliğinde gerçekleştirilen temaslar kapsamında, PARKUR gündemine ilişkin görüşmeler yapıldı.

Ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut önerilerin sunulduğu bu toplantılarda reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

Temaslarda her bir görüşmenin alanına uygun olarak aşağıdaki konular ele alındı:

Sağlıkta inovasyon üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri

Sağlıkta Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri

İleri Yaş Turizmi üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri

İş-Özel hayat dengesini sağlayacak kurumsal mekanizmaların (Okul öncesi bakım ve eğitim kurumları) yaygınlaştırılması

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişim

Kadına yönelik şiddetle mücadele

Kadınların yönetime katılımı

Ücret dışı işgücü maliyetlerinin azaltılması

İstihdam teşviklerinin gözden geçirilmesi

Güvenceli esnek çalışma biçimlerinin uygulama zorluklarının giderilmesi

Vasıf uyumu ve beceriler

Gıda, içecek ve tarım sektörü üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri

“Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Gıda, İçecek ve Tarım Sektörünün Analizi” çalışması

Gıda, içecek ve tarım sektöründe koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda TÜSİAD önerisi

İklim değişikliği ile mücadele alanındaki müzakerelerin finansman kaynaklarına erişim ve tarife dışı engeller bağlamında önemi üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Piyasa gözetimi ve denetimi

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü

Gümrüklerin dijitalleşmesi

Menşe belgesi zorunluluğu

Sanayide enerji verimliliğine yönelik tasarım ve tedbirlere odaklanılması ihtiyacı

TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde muhtemel işbirliği alanları (Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri, TÜSİAD SD2 Projesi)

Sanayide dijital dönüşüm çalışmasına başlayacak özellikle KOBİ'ler için portal çalışması

Girişimcilik Ekosistemi Tanıtım Ajansı

İleri teknoloji girişimleri destekleme programı

PARKUR hakkında

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve PARKUR Lideri Ali Y. KOÇ başkanlığındaki TÜSİAD PARKUR Heyetleri 2016 yılından bu yana Ankara düzenli ziyaretler gerçekleştirmekte, bunların bir kısmını takiben İstanbul ve Ankara'da teknik nitelikte ek toplantılar düzenlemektedir.

PARKUR temaslarında, o tarihteki PARKUR Gündemi doğrultusunda; Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, TBMM Başkanı, gündemle ilgili Bakanlar, siyasi partilerin TBMM Grup Başkanvekilleri, Siyasi Parti Başkan Yardımcıları, TBMM İhtisas Komisyonu Başkanları ve/veya üst düzey bürokratlarla görüşmeler hedeflenmektedir.

Temaslar sırasında TÜSİAD Yönetim Kurulu'nun gündemindeki konular, cari küresel gelişmeler ve ülkenin kalkınma alanları başta olmak üzere ilgili TÜSİAD görüşlerinden oluşan PARKUR Gündemi aktarılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır.