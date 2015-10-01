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TÜSİAD'dan Ahmet Hakan açıklaması

"Tehditkar ve kasvetli atmosferin nasıl kontrolden çıkabileceğine örnek olan bu elim saldırının azmettiricilerinin de ortaya çıkarılması acil bir ihtiyaçtır"

01 Ekim 2015 21:53

TÜSİAD, Ahmet Hakan'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan TÜSİAD "Basın organlarının binalarına yönelik olarak başlayan saldırıların basın mensuplarının darp edilmesi aşamasına varması son derece kaygı uyandırıcıdır" açıklamasında bulundu.

TÜSİAD tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hürriyet Gazetesi yazarı ve CNNTÜRK kanalı program yapımcısı Ahmet Hakan Coşkun'a yönelik yaralanmayla sonuçlanan fiziki saldırıdan ötürü kendisine ve tüm basın çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Basın organlarının binalarına yönelik olarak başlayan saldırıların basın mensuplarının darp edilmesi aşamasına varması son derece kaygı uyandırıcıdır.

Bir süredir basın organları ve basın mensuplarını da içine alan tehditkar ve kasvetli atmosferin nasıl kontrolden çıkabileceğine örnek olan bu elim saldırının sadece faillerinin değil, varsa azmettiricilerinin de ortaya çıkarılması acil bir ihtiyaçtır.

Tüm kurumlar ve kişiler, içinde bulunduğumuz ağır kutuplaşmanın yarattığı ortamın hassasiyetini gözeterek, sorumlu tutum, söylem ve eylem içinde hareket etmelidir."

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