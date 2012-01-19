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Ekonomi

TÜSİAD'da yeni Yönetim Kurulu belli oldu

TÜSİAD'ın 42. Genel Kurulu'nda Ümit Boyner Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bir kez daha seçildi.

19 Ocak 2012 02:00

T24 - TÜSİAD'ın 42. Genel Kurulu'nda Ümit Boyner Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bir kez daha seçildi. Genel Kurul'da, Boyner'in başkanlığını 1 yıllığına kabul ettiği Yönetim Kurulu'na girecek isimler de belirlendi. Erman Ilıcak, Haluk Dinçer ve Muharrem Yılmaz da TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na gerildi.

 
TÜSİAD’ın 19 Ocak 2012 Perşembe günü (bugün) gerçekleşen 42. Genel Kurulu toplantısında TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu.



Ümit Boyner, TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bir kez daha seçilirken, başkan yardımcılıklarına ise Haluk Dinçer, Muharrem Yılmaz ve Erman Ilıcak getirildi.



TÜSİAD Yönetim Kurulu 


Ümit Nazlı BOYNER, Yönetim Kurulu Başkanı

Haluk DİNÇER, Başkan Yardımcısı - Parlamento İşleri Komisyonu Başkanı

Muharrem YILMAZ, Başkan Yardımcısı -Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası Kuruluşları ile İlişkiler Komisyonu Başkanı

Erman ILICAK, Başkan Yardımcısı - Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES, Sayman Üye - Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Nezih BARUT, Üye - Sanayi İşleri Komisyonu Başkanı

Tayfun BAYAZIT, Üye - Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı

Cenk ÇİMEN, Üye -  Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

Volkan VURAL, Üye - Dışişleri ve AB Uyum Komisyonu Başkanı

Meral İNCİ ZAİM, Üye - Yurtdışı İletişim Komisyonu Başkanı 

Zafer Ali YAVAN, Üye  - Genel Sekreter



TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Murat ÖZYEĞİN
Osman F. BOYNER
Metin AKMAN
Zeynep SİLAHTAROĞLU BAYKAL
Davut DOĞAN
Tarkan KADOOĞLU
Oya NARİN
Memduh BOYDAK
Nur GER
Bahadır BALKIR

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