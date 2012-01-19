TÜSİAD'da yeni Yönetim Kurulu belli oldu

T24 - TÜSİAD'ın 42. Genel Kurulu'nda Ümit Boyner Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bir kez daha seçildi. Genel Kurul'da, Boyner'in başkanlığını 1 yıllığına kabul ettiği Yönetim Kurulu'na girecek isimler de belirlendi. Erman Ilıcak, Haluk Dinçer ve Muharrem Yılmaz da TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na gerildi.
TÜSİAD’ın 19 Ocak 2012 Perşembe günü (bugün) gerçekleşen 42. Genel Kurulu toplantısında TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu.
Ümit Boyner, TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bir kez daha seçilirken, başkan yardımcılıklarına ise Haluk Dinçer, Muharrem Yılmaz ve Erman Ilıcak getirildi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu
Ümit Nazlı BOYNER, Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk DİNÇER, Başkan Yardımcısı - Parlamento İşleri Komisyonu Başkanı
Muharrem YILMAZ, Başkan Yardımcısı -Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası Kuruluşları ile İlişkiler Komisyonu Başkanı
Erman ILICAK, Başkan Yardımcısı - Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu Başkanı
Cansen BAŞARAN SYMES, Sayman Üye - Şirket İşleri Komisyonu Başkanı
Nezih BARUT, Üye - Sanayi İşleri Komisyonu Başkanı
Tayfun BAYAZIT, Üye - Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı
Cenk ÇİMEN, Üye - Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Volkan VURAL, Üye - Dışişleri ve AB Uyum Komisyonu Başkanı
Meral İNCİ ZAİM, Üye - Yurtdışı İletişim Komisyonu Başkanı
Zafer Ali YAVAN, Üye - Genel Sekreter
TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Murat ÖZYEĞİN
Osman F. BOYNER
Metin AKMAN
Zeynep SİLAHTAROĞLU BAYKAL
Davut DOĞAN
Tarkan KADOOĞLU
Oya NARİN
Memduh BOYDAK
Nur GER
Bahadır BALKIR