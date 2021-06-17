TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Özilhan isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Hepimizi kaygılandırıyor; şüpheler giderilmeli

Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, ekonomiden hukuka, siyasetten, dış politikaya kadar bir dizi başlıkla ilgili yaptığı konuşmada isim vermeden suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına değindi.

Özilhan söz konusu açıklamalarla ilgili, "Hepimizi son zamanlarda en çok düşündüren ve kaygılandıran konu ise hukuk devleti anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmayacak, karmaşık, karanlık ilişkiler ağının mevcudiyetine ilişkin iddialar." diye konuştu.

Özilhan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu iddialar, yolsuzluklar, suç örgütleri, siyasi etik, medya etiği, iş etiği gibi başlıkların kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmasına yol açıyor; kamuoyu nezdinde dile gelen bu şüphelerin giderilmesi gerekiyor. Temiz toplum, temiz siyaset için her türlü mücadelenin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağız; mevcut tartışmaların hukuk devleti ve demokratikleşme sürecinin gelişmesine hizmet etmesi en büyük temennimiz."