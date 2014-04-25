TÜSİAD Yönetim Kurulu, önümüzdeki hafta ABD’yi ziyaret edecek

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, 28-30 Nisan tarihlerinde Washington’da temaslarda bulunacak. Temaslar çerçevesinde Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.

Ziyaretin ilk günü olan 28 Nisan 2014 Pazartesi günü, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Brookings Enstitüsü’nde Türkiye’nin enerji güvenliğinin ele alınacağı konferansın açılış konuşmasını yapacak. Brookings Enstitüsü ile ayrıca İran konulu kapalı bir toplantı gerçekleştirilecek. Heyet aynı gün ABD Merkez Bankası eski Başkanı Dr. Ben Bernanke ile biraraya gelecek. Heyet ayrıca, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Başkanı Dr. Adam Posen ile görüşecek.

TÜSİAD heyeti 29 Nisan Salı günü ABD Temsilciler Meclisi ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi nezdinde görüşmelerde bulunacak. ABD Ticaret Temsilcisi Michael Froman ile görüşecek olan heyet, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Çelik ile de bir araya gelecek.

Heyet, 30 Nisan 2014 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre’den Sorumlu Müsteşar Catherine Novelli ile görüşecek. Ziyaretin son gününde heyet ABD iş dünyasının önde gelen kuruluşlarından Business Roundtable ve ABD Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya gelecek. Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına katılacak heyet, son olarak Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius ile de bir görüşme gerçekleştirecek.