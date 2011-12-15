TÜSİAD ve TOBB'dan Fransa'ya Ermeni tasarısı uyarısı

T24- TÜSİAD ve TOBB yayınladıkları ortak açıklamayla, Fransız parlamentosu gündeminde bulunan Ermeni soykırımı yasa tasarısının Türk Fransız ilişkilerini sadece siyasi ve ekonomik boyutları ile değil, tüm bilimsel, sosyal, kültürel ve insani boyutları ile etkileneceği uyarısında bulundu.



Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



Türkiye’de tarihin birçok acı olayı hakkında özgür, demokratik ve çoğulcu bir tartışma ortamı gelişirken, Fransa’da aksi yönde ve Avrupa değerleri ile çelişkili olarak, düşünce ve araştırma özgürlüğünü kısıtlayıcı eğilimlerin belirmesi endişe vericidir. Bazı siyasetçilerin tarih öğretmenliği ve yargıçlığına soyunması, ülkelerinin uluslararası saygınlığına katkı sağlayacak bir durum değildir. Yıllardır istismar edilen konunun, yasalaşması halinde tablo Türkiye açısından kabul edilebilir olmaktan çıkacaktır.



Fransız parlamentosunun gündeminde bulunan “Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların inkârı, bir yıl hapis ile 45 bin Euro para cezasına çarptırılır" hükmünü öngören yasa tasarısı, 29 Ocak 2001 tarihinde onaylanan “Fransa 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır” ifadesini içeren yasa ile birlikte değerlendirildiğinde, Fransa’nın Türkiye ile ilişkilerini temellerinden sarsacak bir durum ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu olan, bizzat Fransız yasaları tarafından, Fransa’nın Türkiye ile ilişkilerinin sadece siyasal ve ekonomik boyutları ile değil, tüm bilimsel, sosyal, kültürel ve insani boyutları ile de etkilenecek olmasıdır.



TÜSİAD ve TOBB olarak her zaman yapıcı ilişkiler içinde olduğumuz Fransız iş dünyası örgütleri kanalıyla, Fransız siyaset dünyasını en üst düzeyde uyarıyoruz. TÜSİAD ve TOBB yönetimleri olarak söz konusu tutumun olumlu seyreden Türkiye Fransız iş ortamına zarar vermesinden endişe duyuyoruz. TÜSİAD ve TOBB yönetimleri olarak gidişatın olumsuz sonuçları hakkında Fransız iş dünyası temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, 19 Aralık Pazartesi günü Paris’te bir dizi temas gerçekleştiriyoruz.



Küresel ekonomik rekabet koşullarının giderek karmaşıklaştığı, Avrupa ekonomik alanının yeniden yapılanma çabalarının sürdüğü ve Avrupa'nın çevresindeki bölgelerde önemli siyasal dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, Fransa’nın AB’nin en önemli partneri ve müstakbel üyesi Türkiye'ye karşı takındığı kısa dönemci ve dar görüşlü siyasal tutum, her iki ülkeye, ekonomilerine ve toplumlarınada zarar verecektir. TÜSİAD ve TOBB olarak Fransa’yı ve Fransız siyasetçilerini süratle bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.