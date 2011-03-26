TÜSİAD ve Avrupa Parlamentosu'ndan kitap avına tepki



T24- Ergenekon soruşturmasında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık’ın basılmamış kitabına yönelik baskıya Türk Sanayici İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Avrupa Parlamentosu (AP) kaleme aldıkları mektuplarla tepki verdi. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, kaleme aldığı mektupta "şahit olageldiğimiz olaylar neredeyse zihinlerdeki düşüncelerin cezalandırıldığı izlenimi yaratmaktadır" derken AP'nin yolladığı mektupta "yoğun baskıyı haklı çıkaracak bir mazeret bulmak çok güç" ifadesi yer aldı.

Şık'ın yayımlanmamış kitabı İmamın Ordusu'nun taslaklarını toplamak için baskın yapılan Radikal gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık’a bir mektup göndererek konuya ilişkin görüşlerini ileten TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, uygulamayı şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini belirtti. Mektup şöyle:

“Yeni ve sivil bir Anayasa’nın çıkış noktalarını araştıran ve tartışmaya açan, bağımsız akademisyenler ve kanaat önderlerince hazırlanan bir çalışmayı kamuoyuna duyurduğumuzu; ardından da 21. yüzyılda devlet-birey ilişkilerini ele aldığımız bir haftayı, henüz yayınlanmamış bir kitabın tüm taslaklarına, üstelik yayın ve medya kuruluşlarında yapılan aramalar suretiyle el konulması gibi tarihimizde eşi görülmemiş bir gelişmeyle kapamanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Toplumun farklı fikir ve anlayışlara daha açık olacağı, en aykırı görünen düşüncelerin dahi artık olgunlukla tartışılabileceğini umduğumuz bir dönemin arifesinde yaşananlar, son dönemde şahit olageldiğimiz basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili örnek olayların çok ötesine geçmiş ve neredeyse zihinlerdeki düşüncelerin cezalandırıldığı izlenimi yaratmaktadır.

Gazetenizin maruz kaldığı anlaşılması güç olaydan ötürü duyduğumuz üzüntüyü, sizle ve meslektaşlarınızla paylaşmak isterim.

Tüm tatsızlığına rağmen, şahit olduğumuz son gelişmeler, daha fazla özgürlük ve demokrasi arayışımızın haklılığını, aynı zamanda demokratik kurum ve kuralların yerleşmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.”



Korku iklimi yaratılıyor





Avrupa Parlamentosu üyeleri Alexander Graf Lambsdorff ve Marietje Schaake ise Devlet Bakanı Egemen Bağış’şa şu mektubu yazdı:

"Radikal gazetesi bürolarının basılmasından ve ‘kamuoyunda yanlış bilgilendirmeyle sansasyon yaratacağı, dolaylı olarak (Ergenekon) üyelerine manevi destek ve motivasyon vereceği’ iddiasıyla bir kitabın basımını durdurma girişimlerinden derin üzüntü duyuyoruz. Bu baskın gibi eylemler ve ciddi suçların sürmekte olan soruşturmaları kapsamında bile olsa gazetecilerin tutuklanması, basın özgürlüğünü kısıtlıyor ve korku iklimi yaratıyor. Önemli bir seçime sadece bir kaç ay kala, bizler oldukça endişeliyiz. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin en güçlü savunucuları ve liberaller olarak, temel hak ve sivil özgürlükleri başlıca önceliklerimiz olarak değerlendiriyoruz. Kopenhag kriterlerinin bir parçası olan temel haklar, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin de ana unsurudur ve öyle kalacaktır.

Gazeteciler ve Radikal gazetesi üzerindeki yoğun baskıyı haklı çıkaracak bir mazeret bulmak çok güç.



Sizden hükümetin bakış açısını derhal açıklamanızı talep ediyoruz. Kısa zamanda cevap bekliyoruz."