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Ekonomi

TÜSİAD SON TOPLANTISINI ANKARA'DA YAPACAK İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2010 14:07

-TÜSİAD SON TOPLANTISINI ANKARA'DA YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - TÜSİAD, 2010 yılının üçüncü ve son Yüksek İstişare Konseyi toplantısını, 10 Aralık 2010 Cuma günü, Ankara Sheraton Oteli’nde düzenleyecek. Dernek açıklamasına göre, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesi, 9 Aralık 2010 Perşembe akşamı, TÜSİAD’ın geleneksel Yüksek İstişare Konseyi kokteyli gerçekleştirilecek.  Ankara Sheraton Oteli’nde düzenlenecek kokteyle, TÜSİAD üyelerinin yanı sıra, siyasetçiler, kanaat önderleri ve akademisyenler katılacak.

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