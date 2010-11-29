-TÜSİAD SON TOPLANTISINI ANKARA'DA YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - TÜSİAD, 2010 yılının üçüncü ve son Yüksek İstişare Konseyi toplantısını, 10 Aralık 2010 Cuma günü, Ankara Sheraton Oteli’nde düzenleyecek. Dernek açıklamasına göre, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesi, 9 Aralık 2010 Perşembe akşamı, TÜSİAD’ın geleneksel Yüksek İstişare Konseyi kokteyli gerçekleştirilecek. Ankara Sheraton Oteli’nde düzenlenecek kokteyle, TÜSİAD üyelerinin yanı sıra, siyasetçiler, kanaat önderleri ve akademisyenler katılacak.