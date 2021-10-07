TÜSİAD: Paris Anlaşması, yeşil dönüşümü ivmelendirecek

Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan açıklamada, Paris Anlaşması'nın stratejik öncelik olduğu belirtilerek, karbon nötr kalkınma hedefini güden bir yol haritasının açıklanması çağrısı yapıldı.

"Yeşil dönüşümü ivmelendirecek bir sürecin başlangıcıdır"

Açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Paris Anlaşmasının ülkemiz tarafından onaylanması iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra her bileşeni ile yeşil dönüşümü ivmelendirecek bir sürecin başlangıcıdır. İklim değişikliği ile mücadele için oluşan uluslararası mutabakatın bir ortağı olarak Ulusal Katkı Beyanımızın 2050 karbon nötr kalkınma hedefini güden bir yol haritası ile desteklenmesi önemlidir. Bu yol haritasının etkin uygulanmasını kamu ve iş dünyasının işbirliğiyle gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

"Anlaşma, sanayimizde sürdürülebilir üretimi daha çok motive edecektir"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Türkiye, dünyada artık üzerinde hiçbir tartışmanın olmadığı, tüm medeni ülkelerin kabullenmiş olduğu bu yol haritası, bu rota birlikteliğine, toplumsal desteği de arkasına alan siyasetin güçlü onayı ile katkıda bulunmuş oldu. Artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Bu onama, İklim Krizi ile mücadelede ülkemizdeki duyarlılığı daha da artıracaktır. Sanayimizde sürdürülebilir üretimi daha çok motive edecektir" dedi.