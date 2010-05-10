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TÜSİAD: Özel hayat tecavüzleri mevzuat ve idarenin yetersizliğinden

TÜSİAD, gelişmelerin "mevzuatın ve / veya idarenin yetersizliğinden" kaynaklandığını, ihlallerin "kamuoyunu rahatlatacak güçlü bir siyasi irade ile ortadan kaldırılmas

10 Mayıs 2010 03:00

 T24 - TÜSİAD Yönetim Kurulu, Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı'ndan istifasıyla sonuçlanan süreci eleştirirdi ve özel hayata tecavüzlerin kaygı verici bir boyuta ulaştığını, bütün vatandaşları tedirgin ettiğini açıkladı. TÜSİAD, "vahim" olarak nitelendirdiği gelişmelerin "mevzuatın ve / veya idarenin yetersizliğinden" kaynaklandığını, ihlallerin "kamuoyunu rahatlatacak güçlü bir siyasi irade ile ortadan kaldırılması" istedi.

 

TÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

 
“CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a yönelik çirkin saldırı, uzun süredir devam eden özel hayatın mahremiyetine yönelik mütecaviz atmosferin kaygı verici bir boyuta ulaştığının göstergesidir. Özel hayatın dokunulmazlığı ve kişisel iletişimin gizliliği Türkiye’de son yıllarda en sık ve en yaygın şekilde ihlal edilen hakların başındadır. İletişimin izlenmesi, adaletin zorunlu kıldığı istisnai bir tedbir iken, yaygınlaşmış, adeta olağan bir delil toplama yöntemi haline gelmiştir. Kimin tarafından yapıldığı ve dolaşıma sunulduğu belli olmayan ve kişilerin ve kurumların itibarını sarsan konuşma ve görüntü kaydetme olayları da yaygınlık kazanmıştır.

 

 

Kamuoyunun takip ettiği her önemli gelişmenin öncesinde veya hemen sonrasında dolaşıma çıkarılan bu kayıtlar gündeme oturmakta ve ilgili konularda sağlıklı bir tartışma ortamı doğmasına engel olmaktadır. Devlet organlarının yöneticisi konumunda olan tanınmış kişileri hedef alabilen bu ihlaller, gündelik hayatımıza da etki ederek tüm vatandaşları tedirgin etmektedir.

 

Kişisel telefonların birer dinleme cihazı olarak kullanılmasından, tamamen özel hayata dair görüntülerin deşifre edilmesine kadar çok sayıda hak ihlali, Türkiye’yi bir 'korku ülkesi' haline getirmekte, bireysel özgürlükler ve özel hayatın mahremiyeti açısından demokratikleşme sürecimizi sabote etmektedir. Bu ihlallerin Türkiye’de ana muhalefet partisi Genel Başkanı’nı istifaya yöneltecek kadar vahim bir duruma gelmiş olmasından büyük üzüntü duymaktayız. Deniz Baykal’a yönelik bu saldırı da dahil olmak üzere, özel hayatın mahremiyetini hiçe sayan bu tür eylemleri kınıyoruz. Özel hayatın mahremiyetine yönelik bu çerçevedeki suçların artıyor olması bu konudaki mevzuatın ve/veya idarenin yetersizliğine işaret etmektedir. TÜSİAD olarak, son yaşanan bu örnekle bir kez daha ortaya çıkan yetersizliklerin, kamu vicdanını rahatlatacak bir şekilde, güçlü bir siyasi irade ile ortadan kaldırılması yönünde çağrıda bulunuyoruz.”

 

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