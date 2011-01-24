T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜSİAD Kıbrıs çalışma grubu kuruyor

TÜSİAD, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yaptığı çalışmaların devamı olarak Kıbrıs Çalışma Grubu'nu kurdu.

24 Ocak 2011 02:00

T24 - Kıbrıs sorununun çözümü yolunda yürütülen çalışmalara, araştırma raporları ve muhtelif etkinliklerle katkı sağlamaya çalışan TÜSİAD, bu çalışmalarının bir devamı olarak Kıbrıs Çalışma Grubu'nu kurdu.

Çalışma grubu, Türkiye ile KKTC arasındaki siyasal ve ekonomik ilişkileri ele almak, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri değerlendirmek, bu konuda Yönetim Kurulu'na bilgi ve politika notları sunmak ve sorunun çözüm sürecine, Türk ve Kuzey Kıbrıs iş dünyasının desteğini sağlayacak mekanizmalara katkı sağlamak amacıyla oluşturuldu.

TÜSİAD Dışişleri ve AB Uyum Komisyonu'na bağlı olarak görev yapacak çalışma grubunun başkanlığını Komisyon üyelerinden TÜSİAD Yönetim Kurulu yedek üyesi ve Türkiye-KKTC İş Konseyi Eşbaşkanı Mustafa Fethi Gürbüz yürütecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24