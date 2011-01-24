TÜSİAD Kıbrıs çalışma grubu kuruyor

T24 - Kıbrıs sorununun çözümü yolunda yürütülen çalışmalara, araştırma raporları ve muhtelif etkinliklerle katkı sağlamaya çalışan TÜSİAD, bu çalışmalarının bir devamı olarak Kıbrıs Çalışma Grubu'nu kurdu.



Çalışma grubu, Türkiye ile KKTC arasındaki siyasal ve ekonomik ilişkileri ele almak, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri değerlendirmek, bu konuda Yönetim Kurulu'na bilgi ve politika notları sunmak ve sorunun çözüm sürecine, Türk ve Kuzey Kıbrıs iş dünyasının desteğini sağlayacak mekanizmalara katkı sağlamak amacıyla oluşturuldu.



TÜSİAD Dışişleri ve AB Uyum Komisyonu'na bağlı olarak görev yapacak çalışma grubunun başkanlığını Komisyon üyelerinden TÜSİAD Yönetim Kurulu yedek üyesi ve Türkiye-KKTC İş Konseyi Eşbaşkanı Mustafa Fethi Gürbüz yürütecek.





