TÜSİAD, işçi bayramını kutladı

T24-

Boyner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajında, Türkiye'nin toplumsal refah hedefinin en önemli unsurlarından birinin, çalışma yaşamının daha iyi standartlara kavuşturulması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''Emeğe saygı, çalışan hakları ve sosyal diyalog, demokratikleşmenin de ayrılmaz bir parçası konumundadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kalkınma hedefimizde dayanışma unsurunun değerini vurgulaması açısından önem taşımaktadır. 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de gerçekleştirilmesi yönündeki talebin geçen yıl kabul görmesi ile birlikte, Taksim Meydanı bu günün anlamına yakışan güzel görüntülere sahne olmuştur. 1 Mayıs'ın bu sene de aynı heyecanla, bir bayram havasında kutlanacağına inanıyorum.

Tüm diğer faili meçhul cinayetlerde olduğu gibi, 1 Mayıs 1977'de yaşanan menfur olayın halen aydınlığa kavuşturulmamış olması ise vicdanları sızlatmaya devam etmektedir. Bu demokrasi ayıbı ile birlikte tüm faili meçhul cinayetlerin bir an önce aydınlatılmasını umut ediyoruz.''

Boyner, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.