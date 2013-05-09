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Ekonomi

TÜSİAD ile Başbakan'nın görüşmesi bugün

Erdoğan TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ve heyetini 15:30'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde konuk edecek

09 Mayıs 2013 12:47

Muharrem Yılmaz'ın başkan olduğu günden beri Başbakan ile bir araya gelemeyen TÜSİAD yönetimi bugün 15:30'da İstanbul'da görüşmek üzere sözleşmiş durumdalar. Yeni yönetim göreve başladıktan sonra Nisan ayında Ankara'ya bir ziyarette bulunan TÜSİAD heyeti, iki kez gittiği Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alamamıştı.

Wall Street Journal Türkiye'den Ayşegül Akyarlı Güven'in haberine göre, Erdoğan TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ve heyetini 15:30'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde konuk edecek.

TÜSİAD'ın görüşmeye tüm yönetim kurulu olarak katılması planlanıyor.

17 Ocak tarihinden itibaren TÜSİAD'da başkanlık koltuğuna oturan Muharrem Yılmaz Nisan ayının ikinci ve üçüncü haftasında Ankara ziyaretleri gerçekleştirmişti. Bu ziyaretler kapsamında MHP, CHP, BDP Başkanları ile bir araya gelmişti. O günlerde Başbakan yurtdışında olduğu için Erdoğan ile görüşememiş, parti adına Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ı ziyaret etmişti.

TÜSİAD bu ziyaretin ardından önce"Başbakan yurtdışında olduğu için görüşemedik" açıklaması yaptı. Daha sonra da Başkan Yılmaz görüşmeme nedenleri ile ilgili olarak "Biz randevuyu isteyen tarafız. Karşı tarafa sormak lazım" dedi. Tüm bu açıklamalardan sonra AKP Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 24 Nisan 2013 tarihinde TÜSİAD'i İstanbul'da ziyaret etmişti.

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