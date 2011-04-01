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Ekonomi

TÜSİAD: Güçlü büyümede iç talebin rolü dikkat çekici

TÜSİAD, TÜİK tarafından açıklanan 2010 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.

01 Nisan 2011 03:00

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), TÜİK tarafından açıklanan 2010 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. TÜSİAD, “Güçlü Büyümede İç Talebin Rolü Dikkat Çekici” yorumunu yaptı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye ekonomisi 2010 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9.2 büyüyerek oldukça güçlü bir performans sergilemiştir. 2010 yılı genelinde ise Türkiye %8.9’luk büyüme oranı ile birçok ülkeyi geride bırakmıştır. Yıllık büyüme oranının, en önemli destek noktası, baz yılı etkisi taşımayan, %9.2 oranındaki 2010 yılı son çeyrek büyüme değeri olurken, büyümenin bu denli güçlü olmasında, özel sektör yatırım harcamaları ile tüketim harcamaları belirleyici rol oynamıştır. Net dış talebin etkisi ise beklendiği üzere negatif yönde gerçekleşmiştir. Sektörler itibarıyla büyümeye katkılar incelendiğinde, imalat sanayi, toptan ve perakende ticaret, ve ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörlerinin ilk üç sırada yer aldığı gözlenmektedir.

2011 yılı ilk çeyreğine ilişkin öncü nitelikteki aylık göstergeler, iktisadi aktivitenin gücünü koruduğunu, bu canlılığın ise iç talep bileşenine bağlı olarak geliştiğini göstermektedir. Ayrıca, çeşitli zaman serisi yöntemleriyle hesaplanan potansiyel çıktı göstergeleri, ekonominin, 2010 yılı ilk çeyrekten mevcut döneme, potansiyel eğilimin üzerinde seyrettiğine işaret etmektedir. 2010 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla, potansiyel büyüme eğilimi üstünde yükselmeye devam eden hareket, 1998-2010 yılları arasında 2008 birinci çeyrekte gerçekleşen tepe noktasını henüz aşmamıştır. Büyümeye devam eden dış ticaret ve cari işlemler açığı, tırmanan emtia ve enerji fiyatları ile birlikte değerlendirildiğinde, enflasyon baskısı ve dış dengenin sürdürülebilirliği konularının gündemdeki ağırlığının artacağı düşünülmektedir. Önümüzdeki dönemde, potansiyel çıktı eğilimine dönüş yönündeki tartışmaların öne çıkması beklenmelidir.

Bu gelişmeler ışığında, TÜSİAD, 2011 yılı büyüme beklentisini %5.0 olarak korumaktadır.”


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