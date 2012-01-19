TÜSİAD Genel Kurulu'nda AKP sürprizi!

T24 - Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 42. Olağan Genel Kurulu, sürpriz bir çıkışa sahne oldu. Genel Kurul toplantısının başında Divan Başkanlığı'na seçilen işadamı Sedat Aloğlu, AKP Tüzüğü'nde, üç dönemden fazla milletvekili adayı olmayı önleyen hükmün değiştirilmesini istediklerini açıkladı.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da katıldığı ve uzun bir sunum yaptığı TÜSİAD 42. Genel Kurulu TÜSİAD Genel Sekreteri Zafer Yavan'ın Divan Başkanlığı adaylarını üyelerin oyuna sumasıyla başladı. Çırağan'da yapılan Genel Kurul çalışmaları için Divan Başkanlığı'na seçilen Sedat Aloğlu, konukları Atatürk ve şehitler için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'na katılmaya çağırdı.



Genel Kurul'da sırasıyla Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yücaoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner birer konuşma yaptı.



Boyner'in konuşmasının ardından Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı kürsüye davet etmeye hazırlanan Divan Başkanı Sedat Aloğlu, bu sırada beklenmeyen bir açıklama yaptı. Aloğlu, kişisel olarak tanışma fırsatı da bulduğunu vurguladığı müteveffa Robert Byrd'ün Amerikan Senatosu'nda yarım yüzyılın üzerinde görev yaptığını hatırlatarak, özetle şunları söyledi:



“Bunu şunun için söyledim. AK Parti Tüzüğü'nde de değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Milletvekili olmayı üç dönemle sınırlandıran kısıtlama kaldırılmalı. Dünyanın en önemli demokrasilerinde, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir kısıtlama yok. Buna halk karar verir.”



Bu sözlerin ardından “Avrupa'daki Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi” başlıklı bir sunum yapan Babaoğ.u, ancak öncesinde Yücaoğlu ve Boyner'in eleştirileri nedeniyle “hükümetin en geri kaldığı reform alanının yargı olduğunu, fakat bunun da yargının engellemelerinden kaynaklandığını” belirten Ali Babacan'ı , konuşması bittikten sonra başarılarından dolayı kutladı ve “”Türk vatandaşı olarak şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



Üyeler: Aloğlu'nun önerisinden haberimiz yok







T24'e bilgi veren bazı TÜSİAD üyeleri; Aloğlu'nun, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu AKP'nin çekirdek kadrosunun bir dönem daha milletvekili olmasını şimdilik önleyen AKP Tüzüğü'ndeki maddenin değiştirilmesini önereceğinden haberdar olmadıklarını söylediler. “AK Parti Tüzüğü'nde de değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diyen Aloğlu'nun kendi düşüncesini yansıttığını belirten bazı üyeler, Babacan'la ekonomik konularda ortak bir tutturulduğunu, ancak tüzük değişikliğinin AKP'nin kendi bileceği iş olduğunu kaydettiler.



TÜSİAD yönetiminden bir isim de, Aloğlu ile Genel Kurul önücesinde yaptıkları konuşmalarda AKP Tüzüğü konusundaki temennisinin gündeme gelmediğini söyledi.





