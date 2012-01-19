-TÜSİAD Genel Kurul toplantısı yapılıyor İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 42. Olağan Genel Kurul toplantısı, Çırağan Sarayı'nda başladı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yücaoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in konuşmalarının ardından, onur konuğu ve konuşmacısı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, üyelere hitap edecek. Genel Kurulda 2011 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 2011 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tabloları okunacak, 2012 yılı bütçe tasarısı ve programı görüşülecek. Denetim kurulu raporunun okunması ve yönetim kurulu ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesinin ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi yapılacak. TÜSİAD Başkanlar Konseyinin görevini 1 yıl daha üstlenmesi konusunda aldığı tavsiye kararını kabul eden Ümit Boyner, Genel Kurula sunmak üzere yeni yönetim kurulu asil ve yedek üye listesini oluşturmuş, 1 yıllık yeni dönem için önerdiği isimleri bir mektup aracılığıyla Genel Kurul öncesinde TÜSİAD üyelerine sunmuştu. Boyner'in sunduğu yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek adayları şu isimlerden oluşuyor: ''Yönetim Kurulu asil üye adayları: Nezih Barut, Cansen Başaran Symes, Tayfun Bayazıt, Nazlı Ümit Boyner, Cenk Çimen, Haluk Dinçer, Erman Ilıcak, Volkan Vural, Muharrem Yılmaz, Meral İnci Zaim. Yönetim Kurulu yedek üye adayları: Murat Özyeğin, Osman F. Boyner, Metin Akman, Zeynep Silahtaroğlu Baykal, Davut Doğan, Tarkan Kadoğlu, Oya Narin, Memduh Boydak, Nur Ger, Mehmet Bahadır Balkır.''