TÜSİAD: Demokrasimizin zafiyetleri, kadınların konumunun güçlenmesi önündeki en büyük engeldir

8 Mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili olarak bir açıklama yapan TÜSİAD “Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikaları etkili şekilde uygulama” çağrısında bulundu.

“Demokrasimizin zafiyetleri, kadınların konumunun güçlenmesi önündeki en büyük engeldir.” İfadesini kullanan TÜSİAD’tan yapılan açıklama şöyle:

TÜSİAD 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada aşağıdaki görüşlere yer verildi:

TÜSİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınların bir birey olarak var olması, demokrasi ve toplumsal refah için kadınların toplumdaki konumunun güçlenmesi gereğini vurgulamak bakımından önemli bir gün olduğu inancındadır. Bu çerçevede, her yıl, gerek 8 Mart’a ilişkin basın bültenleri gerekse yıla yayılan faaliyetlerle bu konuda çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Bu yıl ise, hepimizi kaygılandıran demokrasimizdeki sorunlar ve hukuk devleti eksikliklerinin gölgesinde bir Dünya Kadınlar Günü mesajı vermek durumundayız. Demokrasimizin zafiyetleri, kadınların konumunun güçlenmesi önündeki en büyük engeldir.

Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik kamu ve sivil toplum tarafından çok sayıda rapor yayımlanmıştır; artık politikaları etkili şekilde uygulama zamanıdır. Dünya Kadınlar Günü’nde çağrımızı yineliyoruz: “kadınların eğitime, işgücüne ve siyasete katılımlarını artırmak için gerekli politikaları hayata geçirmede artık daha fazla gecikmeyin”.

Bilgi:

TÜSİAD’ın da üyesi olduğu Haklı Kadın Platformu tarafından yerel seçimlere yönelik, “Kadınlar İçin Projeni Açıkla, Oyumu Yakala” başlıklı bir kampanya başlatılmıştır. Kampanya hem adaylar hem de seçmenler nezdinde yürütülmektedir: Yerel yöneticilere, kadın konusunu öncelikli gündem maddesi yapmaları çağrısında bulunurken, seçmenlere ise toplumsal dönüşümü gerçekleştirmede sahip oldukları gücü hatırlatmaktadır. Mevcut durumun değişmesi sürecinde tüm tarafların sorumlulukları olduğunu vurgulayan kampanyanın önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.