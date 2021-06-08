TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Grubu Başkanı Özkadı: İklim değişikliği Covid-19'dan daha sert gelecek

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı, "İklim değişikliği Covid-19'dan daha sert gelecek" dedi.

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, komisyona yaptığı sunumda; iklim değişikliğinin ve yarattığı etkilerin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, "Şiddetli bir şekilde de kendini hissettirmeye başladı. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yayınlanmasının ardından deneyimlediğimiz süreç bize gösterdi ki iklim değişikliğinin sadece çevresel değil, aynı zamanda politik ve ekonomik sonuçları da olmaktadır. Bu sürecin etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atmanın çoktan gelip geçtiğini hissediyoruz" dedi.

"Bazı ürünlerin kullanılmaması ve geri dönüştürülmüş ürün kullanılması planlanıyor"

Komisyona sunum yapan TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı ise İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin, ambalaj malzemelerinde bazı ürünlerin kullanılmaması veya geri dönüştürülmüş ürün kullanılması konusunda çok önemli kısıtlamalar getirmeyi planladığını anlattı.

İklim değişikliğinin yakın zamanda çok büyük etkilerinin olacağına dikkat çeken Özkadı, "İklim değişikliği Covid-19'dan daha sert gelecek" ifadelerine yer verdi.