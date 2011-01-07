TUSİAD çalışan kadınları konuşacak

T24- TÜSİAD, 14 Ocak Cuma günü İstanbul Sarayı'nda Çalışma Hayatında Kadın” konulu bir konferans düzenleyecek. Kadınların çalışma hayatınına katılımının arttırılamasına dikkat çekilecek toplantıya Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer,Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner konuşmacı olarak katılacak.



TÜSİAD’ın 40. Yıl çalışmaları kapsamında düzenlenen ilk faaliyet olarak 14 Ocak 2011 Cuma günü, İstanbul Çırağan Sarayı’nda “Çalışma Hayatında Kadın” konulu bir konferans düzenleyecek. Konferans, kadınların ekonomiye katılmasının sadece bir kadın sorunu değil, kadın-erkek herkesi ilgilendiren bir toplum sorunu olduğu anlayışıyla hazırlanan “Çalışma Hayatında Kadın” konulu kısa film gösterimi ile başlayacak.

Filmin ardından, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner açılış konuşmalarını gerçekleştirilecek. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, konferansın ana tema konuşmacısı olarak, çalışma hayatında kadın ve kalkınma perspektifini değerlendirecek.

Konferansta tartışma oturumuyla, uluslararası örnekler ışığında Türkiye’de kadınların çalışma yaşamına katılımının artırılması için politika seçenekleri değerlendirilirken gerçek hayattan örneklerle kadınlar tarafından çalışma hayatına dair sorunlar da gündeme taşınacak.



