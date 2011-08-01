TÜSİAD Başkanlığına Haluk Dinçer mi geliyor?

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Özkan'ın Akşam'da yayımlanan bugünkü (1 Ağustos 2011) yazısı şöyle:Ümit Boyner malum, Cem Boyner'in deyişiyle 'şafak sayıyor' TÜSİAD başkanlığından ayrılmak için. TÜSİAD'da 'birinci kuşak sanayiciler' hariç Halis Komili dışında iki dönem (4 yıl) başkanlığı tamamlayan yok. İkinci kez seçilenler bile başkanlığının yarısında ayrılıveriyor.TÜSİAD üyesi tanıdıklarıma soruyorum: Kim başkan olacak?Kime sorsam aynı yanıtı veriyor: 'Kimse başkanlığa hevesli değil.''Zor zanaat' artık TÜSİAD'a başkan olmak. İktidarın tepkisini çekeceksiniz, azar işiteceksiniz. Yükselen sonra gerileyen dolar için bile artık 'Başbakan doları hizaya getirdi' esprisi yapılıyordu.TÜSİAD'da başkanlık bayrak yarışı gibidir. Önceden, çok önceden belirlenir bir sonraki başkan, herkes bilir. Müstakbel olan da yönetim kurulunda hazırlanır, 'pişer.' Elbette dengeler de var, TÜSİAD başkanlığı için. Büyük ailelerin, iş dünyasının 'tecrübeli' temsilcileri sırayla bu görevi üstlenir.Uzun zamandır, Doğuş Holding'in patronu Ferit Şahenk'in adı geçiyordu başkanlık için. Hatta Arzuhan Doğan Yalçındağ'dan sonra bu görevi üstleneceği konuşuluyordu. Arzuhan Hanım'dan sonra bu görevi üstlenen Ümit Boyner'den bayrağı devralacağı da konuşuluyordu. Ferit Şahenk istemiyormuş.Haluk Dinçer'in adı geçmeye başladı.Haluk Dinçer, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın eşi, Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı. Damat başkan dememin nedeni de var?Ümit Boyner'in başkan olduğu TÜSİAD genel kurulunda İbrahim Bodur kürsüye çıkıp şunları söylüyordu:'Rahmetli Sakıp'ın yeğeni TÜSİAD'a üye olmak istediğinde bizim için alışılagelmedik bir durumdu. Bir kız çocuğu aramıza katıldı. Aydın'ın kızı çok da başarılı başkanlık yürüttü. Şimdi de Osman'ın gelini aday, eminim o da çok başarılı olacak.'İbrahim Bey'in cümlelerini açayım: 'Kız çocuğu' dediği Güler Sabancı, Aydın dediği Aydın Doğan ve TÜSİAD'ın ilk kadın başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Osman Boyner ve gelini dediği de mevcut TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner.Herkes tebessümle dinlemişti bu sözleri.Seneye de artık TÜSİAD'ın ilk damadı için bir konuşma yapar mı acaba?