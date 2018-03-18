TÜSİAD Başkanı'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Eskişehir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında aralarında polislerin de olduğu kişilerce dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın 18 Mart'taki doğum günü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bilecik, Ali İsmail Korkmaz'ın resminin yanında "Ben hep 19 yaşımdayım" yazan bir fotoğrafı "Gençler isterse düşler gelecek olur!" mesajıyla paylaştı. Bilecik paylamına Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak ve “toplum için gençlik” düşünü hayata geçirmek amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nı da (ALİKEV) etiketledi.

Erol Bilecik'in paylaşımı şöyle: