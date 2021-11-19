TÜSİAD Başkanı: Türk-Amerikan ilişkilerindeki karşılıklı güvensizlikten kaynaklı sorunlar devam ediyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Washington’da 2 gün süren temaslarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türk-Amerikan ilişkilerindeki karşılıklı güvensizlikten kaynaklı sorunların devam ettiğini belirterek, bunların diyalog ve çözüm odaklı yaklaşımlarla giderilebileceğini söyledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti 15-16 Kasım arasında Washington'da temaslarda bulundu. Kaslowski başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Ebiçlioğlu, İrem Oral Kayacık, Önder Sezgi, Can Yücaoğlu ve TÜSİAD Washington Temsilcisi Barış Ornarlı yer aldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti Washington'daki temasları çerçevesinde Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle görüştü, Kongre'de temaslarda bulundu. TÜSİAD heyeti ayrıca Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ı ziyaret etti.

Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği görüşmelerinde de iki ülke arasında ticaret hacminin artırılmasının bazı korumacı önlemlerin giderilmesiyle kolaylaştırılabileceği belirtilerek, ekonomik ilişkilerdeki fırsatlar ele alındı. Düşünce kuruluşu uzmanlarıyla bir araya gelen TÜSİAD heyeti, ayrıca Brookings Enstitüsü'nde yapılan yuvarlak masa toplantısında TÜSİAD tarafından geçen ay yayınlanan Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa raporunun bulgularını paylaştı.

"Sorunlar, diyalog ve çözüm odaklı bir yaklaşımla giderilebilir"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de temaslarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Türk Amerikan ilişkilerindeki sorunların giderilmesi her iki ülkenin ulusal çıkarları açısından son derece önemlidir. İlişkilere ortak ilke ve değerlere dayalı, uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla yeniden odaklanılması, kurumsal ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. İlişkilerdeki karşılıklı güvensizlikten kaynaklı sorunlar ancak diyalog yoluyla, samimi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla giderilebilir.” (ANKA)

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