TÜSİAD Başkanı Sarkozy ile görüştü

TÜRKİYE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Avrupa özel sektör heyeti ile birlikte, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy''i bugün Paris'te ziyaret etti.



Yalçındağ, Avrupa özel sektörünün temsil örgütü Businesseurope'un (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu), 4-5 Aralık tarihlerinde Paris'te düzenlediği Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.



Toplantı kapsamında, küresel ekonomik krize karşı Avrupa iş dünyasının yeni stratejileri öncelikli gündem maddesi olarak yer aldı. Bu çerçevede, Avrupa Birliği'nin Türkiye ve Balkanları da kapsayacak şekilde genişlemesine yönelik önerilerin de yer aldığı Businesseurope öncelikleri ve toplantıda gündeme getirilen konular, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya iletildi.



Ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın da içinde bulunduğu Avrupa özel sektör heyeti, AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bir araya geldi. Toplantıda Avrupa özel sektörünün görüşleri Sarkozy'e aktarıldı. TÜSİAD heyetinde, Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın yanısıra, TÜSİAD Genel Sekreteri Haluk Tükel ve TÜSİAD AB Temsilcisi Bahadır Kaleağası yer aldı.

