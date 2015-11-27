TÜSİAD Başkanı: Özgür basın olmadan, demokratik standartlardan bahsedilmez

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmasına dair konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes “Özgür basın olmadan, demokratik standartlardan, haber alma özgürlüğünden bahsetmemiz çok zor” dedi.

CHA’nın (Cihan Haber Ajansı) haberine göre Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştiren Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Symes, “Özgürlükler ve demokrasi alanında ilerleyeceğimiz önemli bir yol var” dedi.

Sysmes’in yaptığı konuşma şu şekilde:

Biliyorsunuz bu hafta hükümet, ardından da hükümet programı açıklandı. Önümüzdeki 4 yılın sonunda nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz için düşünmenin zamanı. Demokratik standartlar ve özgürlükler açısından kapsayıcı büyüme ve yatırım ortamı açısından kalkınmanın başlıkları içerisinde beklentilerimizi seçimlerden önce, seçimlerin arkasından ve hükümet görevlendirildikten sonra programı hazırlarken defalarca paylaştık. Ve açıkçası bunları programda yazılmış olarak görmekten de TÜSİAD olarak son derece mutluyuz. Yalnız güncele ilişkin bir tespit yapmak durumundayım. Özgür basın olmadan, demokratik standartlardan, haber alma özgürlüğünden bahsetmemiz çok zor. Özgürlükler ve demokrasi alanında ilerleyeceğimiz önemli bir yol var.

Şimdi hızla hiç vakit kaybetmeden tüm tarafların, etkili bir işbirliği içinde doğru önceliklendirme yaparak reform bekleyen tüm alanlarda, başarıyı daha çok paylaşacak bir çalışma dönemine ihtiyacımız var. Dolayısı ile artık konuşma değil, yazma değil, aksiyon dönemi gündemimizde. Hep birlikte hayal ettiğimiz rekabet gücü yüksek, Türkiye'ye en kısa zamanda ulaşmak için biz iş dünyasının bağımsız ve gönüllü kuruluşları olarak bölgelerimizin, sektörlerimizin ülkemizin gelişimi için her fırsatta hiç çekinmeden görüşlerimizi paylaşmaya devam etmeliyiz, edeceğiz.