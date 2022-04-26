TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, asgari ücret artışına dair "Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı." ifadesini kullandı.

Bloomberg HT programına katılan TÜSİAD Başkanı Turan, son dönemde tartışmaya açılan asgari ücret artışı konusunu değerlendirdi.

Turan, şöyle konuştu:

"Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz."

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