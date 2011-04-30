TÜSİAD Başkanı Boyner: Isınma konusunun üzerinde düşünülmeli

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''Her ne kadar, Merkez Bankası Başkanımız Erdem Başçı, aşırı ısınma konusunda güçlü işaretler olmadığını, TÜSİAD CEO Anketi'ne katılan CEO'larımız aşırı ısınma olmadığını veya soğutmaya gerek olmadığını ifade etseler de cari açığın güncel önemi, ısınma konusu üzerinde hepimizin düşünmesi gerektiğini gösteriyor'' dedi.



Boyner, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen 2011 yılı ''CEO Forumu'nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, başta ABD olmak üzere, gelişmiş ekonomilerden dünyaya yayılan küresel finansal krizin yansımalarının halen devam ettiğini söyledi.



Türkiye dahil, maliye politikası için yeterli alana sahip gelişen ülkelerde, mali teşviklerin yardımıyla krizden çıkışın hızlı gerçekleştiğini anlatan Boyner, ''Gelişmiş ekonomiler ise, halen klasik olmayan genişlemeci para politikalarıyla toparlanma sürecini yürütmeye çalışıyorlar. Maliye politikaları yoluyla krizi yönetmeyi başaran birçok, Türkiye gibi, gelişen piyasa ekonomisinde, toparlanma oldukça güçlü ve kalıcı gibi görünüyor'' dedi.



Geçen hafta, kriz kahini olarak ünlenen Roubini'nin İstanbul'da söylediği gibi, büyüme konusunda müzik top 5, top 10 gibi listeler yapıldığını, ancak esasen bu konuyu biraz fazla neşelenmeyle almayıp risk algısı açısından bazı sorunların beraberinde geldiğini de görmek gerektiğini ifade eden Ümit Boyner, ''Kamu maliyesi alanında görece olarak rahat olup, hızlı büyüyen gelişen piyasa ekonomilerinde, istihdam açısından ulaşılan düzey yetersiz. Bu da, kimi ekonomilerde kredi patlaması, aşırı ısınma ve enflasyon gibi sorunları beraberinde getiriyor. Kimilerinde ise enflasyonun yerine veya yanına cari açığın eklenmesi gibi sıkıntılı bir durum da yaratıyor'' diye konuştu.





'Türkiye krizi yönetmede pozitif bir ayrışma gösterdi'



Bugünkü verilerin, Türkiye'nin krizi yönetmede pozitif bir ayrışma gösterdiğini ortaya koyduğunu söyleyen Ümit Boyner, şunları kaydetti:



''Ancak, aynı zamanda, bizim de bu süreçte olumlu yönde farklılaşan ekonomilerin, tıpkı Türkiye gibi işsizlik sorununun yanı sıra, enflasyon ve cari açık tehditleriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Her ne kadar, Merkez Bankası Başkanımız Sayın Erdem Başçı, aşırı ısınma konusunda güçlü işaretler olmadığını, TÜSİAD CEO Anketi'ne katılan CEO'larımız ise aşırı ısınma olmadığını veya soğutmaya gerek olmadığını ifade etseler de cari açığın güncel önemi, ısınma konusu üzerinde hepimizin düşünmesi gerektiğini de gösteriyor.''



Burada, maliye politikalarının, kamu maliyesinde kalıcı bir bozulma yaratmaması koşulunun çok aşikar olduğuna işaret eden Ümit Boyner, ''Türkiye'nin bu noktada, özellikle 2002 kamu disiplinine gösterdiği özen, bizlerin bir Yunanistan, İspanya, Portekiz, hatta bir ABD ve Japonya tecrübesi yaşamamamızı sağladı. O açıdan maliye politikalarının sürdürülmesi çok önemli bir başarıdır'' diye konuştu.



Toplantıya, Tayfun Bayazıt, Cansen Başaran, Mehmet Ali Aydınlar, Ziya Akkurt, Levent Çakıroğlu, Agah Uğur, Aslı Karadeniz, Dilek Yardım, Kaan Terzioğlu, Ertürk Değer, Ahmet Eren, Erkut Yücaoğlu, Ömer Aras'ın da aralarında bulunduğu 40'a yakın CEO katıldı.





