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Ekonomi

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Asgari ücretin 2 bin 20 lira olması çok olumlu

"Verilen desteklerden memnunuz"

26 Aralık 2018 13:11

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, dün açıklanan ve 2 bin 20 lira olarak tespit edilen asgari ücret hakkında açıklama yaptı. Bilecik, "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu" dedi.

"İş dünyası verilen desteklerden memnun" olduklarını kaydeden Bilecik, "Bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi" ifadesini kullandı. 

Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi gerektiğini kaydeden Bilecik, "Banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek" tespitinde bulundu.

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